С 11 ноября сотрудники по парковке из Департамента транспортной инфраструктуры начали эвакуировать автомобили, которые препятствуют нормальному движению на проезжей части. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

По сведениям Поворозника, с 13 ноября уже эвакуировано 37 автомобилей. Он также сказал, что инспекторы по парковке находят машины, которые становятся причиной пробок, и перемещают их на специальные стоянки Главного управления Нацполиции в Киеве. Возврат автомобиля владельцу возможен только после оплаты штрафа.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве изменили правила возвращения авто после эвакуации. В частности, если автомобиль увезли на штрафплощадку, необходимо:

позвонить на 102 и узнать, действительно ли машину эвакуировали;

связаться с управлением патрульной полиции на улице Народного Ополчения, 9, где составят админпостановление за нарушение ПДД. Кроме того, там нужно взять копию акта об эвакуации.

Также мы писали, что в Киеве у сотрудницы НАБУ угнали автомобиль.