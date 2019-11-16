Сепаратисты на территории Донбасса пытаются сорвать процесс разведения сил и средств в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

"Несмотря на заявления о мирных инициативах, российские оккупационные войска осуществляют провокации по срыву процесса разведения сил и средств. Так, в частности в районе участка разведения №3 вблизи населенных пунктов Богдановка и Петровское в Донецкой области вооруженные формирования Российской Федерации двое суток подряд ведут огонь по позициям Объединенных сил неподалеку предела вышеуказанного участка", - говорится в сообщении.

Фото: Facebook/pressjfo.news

В частности, 15 ноября днем противник вел огонь по позициям бойцов ВСУ из пулеметов в направлении Новогнатовки. А утром, 16 ноября, в течении получаса стреляли из минометов калибра 82 мм и пулеметов неподалеку от Старогнатовки. Огонь также велся и по направлению Петровского.

"Враг, ведя огонь с правого и левого фланга за пределами участка разведения, провоцирует нас на огонь и рассчитывает зафиксировать обстрелы в пределах участка №3", - утверждается в сообщении.

Фото: Facebook/pressjfo.news

Ранее планировалось, что до 20 ноября на участке разведения войск в районе Петровского и Богдановки будут разминированы около 146 га территории. За процессом с обеих сторон наблюдали работники СММ ОБСЕ.

До этого "Страна" писала, что по словам главы пресс-центра ООС Андрея Агеева, практическая фаза разведения сил и средств в районе Богдановки и Петровского подошла к концу.