Олег Бахматюк, бывший владелец обанкротившихся банков "Финансовая инициатива" и VAB Bank, владелец агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард", которому на этой неделе НАБУ вместе САП официально выдвинула заочное подозрение в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного НБУ для рефинансирования VAB банка, рассказал "Стране", что пока не знает, будет ли возвращаться в Украину, где его может ждать тюрьма.

На вопрос о том, что он будет делать в связи с тем, что ему вручили подозрение, Базматюк ответил, что пока не знает, так как в деле есть признаки нарушения прав человека.

"Пока не знаю. Мы считаем, что есть много нарушений. Во-первых, это нарушения прав человека, потому что эти дела открыты Касько незаконно. Во-вторых, есть конфликт интересов с Сытником. Я хочу, чтобы общество это знало. Я не собираюсь молчать, я буду защищаться. Самый болезненный момент – это моя компания. Люди должны чувствовать, что мы продолжаем работать и бороться. В том числе и через вас я говорю сейчас со своими людьми" - заявил бизнесмен.

Также он говорит, что за неделю должен принять решение по поводу того, возвращаться в Украину или остаться в Европе.



"Я должен принять решение. Сейчас коммуницирую каждый день со своими кредиторами. С утра шел к вам и у меня уже 20 звонков. Все хотят объяснений. Это новые условия. Фактически этим подозрением нас откинули на 4 года назад. Тогда, после потери Донбасса и Крыма, где были наши активы, где был наш огромный рынок, мы провели очень тяжелые переговоры о реструктуризации. Но, по итогу, смогли это сделать. А теперь все начинается сначала" - рассказал Бахматюк.

Он также добавил, что у него 100% активов в Украине и перенести их невозможно. Часть юристов предлагает ему сейчас вернуться, но сумма залога, если его арестуют, будет очень высока.

Ранее "Страна" сообщала, что Бахматюк рассказал о личной мести Сытника и о вымогательстве $500 тысяч за документы НАБУ.

Также мы рассказывали, что в Нацбанке утверждают, что Бахматюк должен почти 30 млрд гривен.