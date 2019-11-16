Несколько десятков "желтых жилетов" во Франции прошли пешком по парижской кольцевой. Из-за этого движение автомобилей там было парализовано. Об этом сообщает Le Parisien.

Так, шествие по трассе прошло около десяти часов утра по местному времени. После этого протестующие заблокировали обе стороны трассы на несколько минут.

Фото: Twitter/GillesKLEIN

Вскоре после этого туда прибыли силы безопасности, оттеснили их и возобновили движение по кольцевой.

Всего "желтые жилеты" запланировали более 200 акций на эти выходные, приуроченные к первой годовщине движения.

Напомним, последняя масштабная акция "желтых жилетов" прошла 21 сентября. Тогда полиция применила слезоточивый газ и задержала более ста демонстрантов.

Ранее "Страна" писала, что в день взятия Бастилии полиция задержала 152 человека. Среди них были два лидера движения "желтых жилетов" Жером Родригес и Максим Николь.