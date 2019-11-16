Сегодня, 16 ноября, военнослужащие Нацгвардии Украины вместе с представителями СБУ нашли тайник с боеприпасами в селе Чермалык (Донецкая область). Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Facebook.

Как сказано в сообщении, в тайнике были обнаружены 11 зарядов к подствольному гранатомету, три РПГ-22, четыре тротиловые шашки, двести патронов калибра 5,45 и другие боеприпасы. Схрон находился в подвале одного из домов села Чермалык.

Волновахский отдел Нацполиции внес сведения в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.15 и ч.1 ст.258 УК Украины (покушение на преступление и террористический акт, создающий опасность для жизни и здоровья человека).

Скриншот: Facebook/Операция объединенных сил

Фото: Facebook/Операция объединенных сил

Ранее "Страна" сообщала, что в недавно занятом украинской армией поселке Золотое пограничники нашли тайник с оружием.

Также мы писали, что в лесу возле Днепра нашли тайник оружия, вывезенного из Донбасса: 286 гранат, 37 мин, 500 патронов.