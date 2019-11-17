Бывший владелец обанкротившихся банков "Финансовая инициатива" и VAB Bank, владелец агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" Олег Бахматюк рассказал в интервью "Стране" о скупке земли иностранцами после отмены моратория на продажу земли.

По его словам, у иностранцев есть интерес к покупке земли.



"В первую очередь – это американцы, - считает Бахматюк. - На втором месте — это китайцы. На третьем месте – Ближний Восток: Саудовская Аравия, Катар. Мы на Ближнем Востоке одни из доминирующих игроков, нас там все знают. Поэтому интерес есть. Далее идут Япония и Корея. Потом Европа. Хотя нас Европа не любит. Мы для них конкуренты в аграрном бизнесе. В Европе аграрный сектор – это сфера тотальной поддержки государства. Это фактор социальной политики занятости. Они сидят на дотациях и нас сильно не любят. Поэтому и зону свободной торговли выписали так, что мы фактически ничего продавать в ЕС не можем. Квоты исчерпываются за несколько месяцев, на остальное — пошлины. Европа для нас это не приоритетный рынок".



По словам Бахматюка, наиболее активными в скупке будут американцы.



"Они уже давно здесь. Американские компании – одни из крупнейших арендаторов украинской земли. Конечно, если им разрешат купить землю, они это сделают и возможностей для покупки у них намного больше, чем у украинских агрохолдингов. Западные компании имеют неограниченный доступ к очень дешевым кредитным ресурсам", - сказал украинский агроолигарх.



На вопрос могут ли иностранцы заходить в покупку земли через украинские компании, которые уже работают на рынке, Бахматюк ответил так: "рабочая схема в том, что украинские компании, скупят часть земли, которую они арендуют. А по остальной земле нынешние ее арендаторы заинтересованы, чтоб пришли крупные покупатели, которые бы собрали воедино крупные земельные массивы и продолжили сдавать их в аренду тем же сельхозпроизводителям, что арендуют и сейчас. В этом плане украинские агрохолдинги и могут сотрудничасть с крупными институциональными игроками, которые заинтересованы в покупке украинской земле именно как в инвестициях".

Ранее "Страна" сообщала, что Бахматюк заявил, что Украина не сможет выбить с него 30 миллиардов и рассказал о личной мести Сытника.