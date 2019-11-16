Губернатор Одесской облгосадминистрации Максим Куцый во время своей первой большой пресс-конференции заявил, что спустя месяц после назначения он не смог встретится с мэром Одессы Геннадием Трухановым. В ответ на это тот его едко протроллил у себя на странице в Facebook.

"Мое знакомство с ним пока что не состоялось. Я уже два раза через своих помощников пытался договориться о встрече, но Геннадий Леонидович пока не дал ответа", - заявил Куцый.

В ответ на это Труханов разместил пост о том, что человечество давно изобрело телефон. "В 1876 году американский учёный Александр Белл изобрёл телефон. С тех пор у людей появилась возможность прямой связи друг с другом, а не "через помощников", - говорится в сообщении.

Фото: Facebook/gennadiytruhanov

Напомним, Максима Куцого на должность губернатора Одесской области представил лично президент Украины Владимир Зеленский еще 11 октября. Перед этим была уволена предыдущая глава облгосадминистрации Светлана Шаталова.

Также мы писали, что мэр Одессы Геннадий Труханов накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в город в октябре брал отпуск на две недели. На это время городом руководил его первый зам –Анатолий Орловский.