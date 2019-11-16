Вечером в пятницу, 15 ноября, стало известно, что правительство во время своего заседания избрало нового главу Государственного агентства автомобильных дорог Украины. Руководителем "Укравтодора" назначили нардепа от "Слуги народа" Александра Кубракова.

Эта должность освободилась еще почти два месяца назад, когда 25 сентября поляка Славомира Новака, прошлого директора одной из самых коррумпированных госструктур, уволили по его же собственному желанию.

Работал у Кличко, вызывался Дубинским на полиграф

37-летниий Кубраков, уроженец Першотравенского Днепропетровской области, переехал в столицу сразу после школы, поступив в Киевский экономический университет, окончив его по специальности "маркетолог". После этого стал руководителем нескольких ООО, в названиях которых содержались слова "город для людей".

Кубраков с 2014 года работал советником столичного мэра Виталия Кличко по вопросам IT и технологий. Кроме того, он занимался внедрением единой системы документооборота в киевской мэрии, также писал стратегию развития транспорта Киева по заказу Всемирного банка.

Также был экспертом Офиса эффективного регулирования (BRDO), который возглавлял нынешний премьер Гончарук.

В 2019 году был попал в парламент, оказавшись на достаточно высоком – 30 месте – в списке "Слуги народа". В Раде работал в комитете по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

За неполных три месяца работы в Раде он уберег себя от громких скандалов, в которые регулярно попадали его коллеги.

Правда, в октябре он был одним из тех нардепов, которых призвал проверить на полиграфе Александр Дубинский. Причиной стало инициирование Кубраковым уже принятого закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования правовой охраны географических указаний", который Дубинский счел потенциально коррупционным. В итоге, правда, Кубракову удалось избежать процедуры.

Всего за время работы в парламенте подал 16 законопроектов, из которых 12 уже приняты, 4 еще дорабатываются.

Алексей Кубраков попал в Раду под 30 номером в "Слуге народа". В партии при этом он не состоял. Фото: Facebook/ Олег Федонюк

Хочет на дороги 150 милиардов

В Кабмине сразу же сообщили, что Кубраков первоочередной своей задачей определил полное обновление руководящего состава служб автомобильных дорог в областях, а также руководства ГАК Автомобильные дороги Украины. Также он планирует сделать ревизию подготовки к зимнему сезону и подготовить планы восстановления дорог на 2020 год.

Несмотря на то, что почти всю свою карьеру политик работал в IT-сфере, еще до своего назначение на должность главного строителя дорог страны, в июле-2019 он поучаствовал в рабочем совещании совещании относительно дорожной инфраструктуры.

В качестве эксперта Офиса эффективного регулирования (BRDO) Александр Кубраков заявил, что, по оценкам Всемирного банка, в первую очередь необходимо провести капитальный ремонт 24 тысяч км основных магистралей, на что необходимо 150 млрд грн и еще 15 млрд ежегодно на поддержание их в надлежащем состоянии. По его мнению, это реально сделать за три года. Отметим, что всего в Украине 169 тысяч км дорог различных категорий.

Друг главного пиарщика экс-губернатора Днепропетровской области

Алексей Кубраков, премьер Гончарук и Юрий Голик. Фото: Facebook/ Юрий Голик

Как пишет телеграм-канал "Политика Страны", Кубраков является близким товарищем советника премьра Гончарука Юрия Голика. Последние годы Голик трудился главным пиарщиком у порошенковского губернатора Днепропетровской области Валентина Резниченко – родственника экс-главы АП Бориса Ложкина.

Голик запомнился тем, что регулярно отчитывался в соцсетях о строительстве дорог в области.

Нынче же Голик пошел на повышение, устроившись советников у премьер-министра Украины Алексея Гончарука. "Не исключено,что теперь он вернется к этому хобби, но уже в масштабах страны, когда его товарищ Кубраков приступит к освоению миллиардов, отпущенных на дорожное строительство", - резюмирует телеграм-канал.