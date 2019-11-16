Олег Бахматюк, бывший владелец обанкротившихся банков "Финансовая инициатива" и VAB Bank, владелец агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" в интервью "Стране", что поддерживает снятие моратория на продажу земли и предположил, какой будет цена в начале становления рынка и кто будет основным покупателем.

"От 1000 до 1500 долларов за гектар - это реальная средняя цена на первом этапе. В Виннице она может быть и 42 000 гривен. А на юге, где засушливый климат, меньше. Потом, если будет рынок, цена начнет расти" - спрогнозировал олигарх.



Он рассказал, что в Украине пай земли составляет примерно от 3 до 8 гектар и в семье, как правило, несколько человек, у которых есть паи.

"То есть, будет около 15-20 тысяч на семью. Кому-то это покажется хорошими деньгам, на которые они смогут купить машину или квартиру. Кто-то не станет торопиться продавать...Я думаю, что по первому году будет не больше 10-15%. Вообще, по нашей статистике, 65% тех, кто нам сдает в аренду землю - это люди, которые живут в городе или вообще за границей. 35% - те, кто живут в селе. У тех, кто живет в городе, сильнее мотив продавать. У того, кто в селе - меньше. Но в первую очередь начнут продавать самые бедные. Остальные будут ждать хорошую цену.

На начальном этапе его компания планировала выкупить примерно 100 000 гектар земли - пятую часть их земельного банка.



Бахматюк заявил, что не против того, чтобы землю сразу начали продавать иностранцам. Так как любые ограничения снижают цену. Кроме того, у иностранцев есть интерес к украинской земле.



"В первую очередь - это американцы. На втором месте - это китайцы. На третьем месте - Ближний Восток: Саудовская Аравия, Катар. Мы на Ближнем Востоке одни из доминирующих игроков, нас там все знают. Поэтому интерес есть. Далее идут Япония и Корея. Потом Европа" - резюмировал владелец агрохолдинга.

Напомним, что в Министерстве экономики называли другую цену на землю за гектар - 2200 долларов.

Ранее "Страна" сообщала, что Бахматюк рассказал, как Богдан не давал ему поговорить с Зеленским.