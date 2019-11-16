Вечером, 15 ноября, в Сербии срочно госпитализировали президента Александра Вучича из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает пресс-служба гаранта.

"Генеральный секретариат президента Республики Сербия информирует общественность, что президент Республики Сербия Александр Вучич был направлен в Военно-медицинскую академию в Белграде 15 ноября из-за сердечно-сосудистых проблем", - говорится в сообщении.

Александр Вучич. Фото: Facebook/vucicaleksandar

На данный момент другие детали инцидента не раскрываются, равно как и само состояние президента.

Александр Вучич и Эммануэль Макрон. Фото: Facebook/vucicaleksandar

Как ранее сообщала "Страна", Вучич во время выступления в парламенте заявил, что в Косова задержали сотрудника миссии ООН из России Михаила Краснощекова. По его словам, операцией руководила косовская сторона, а самого задержанного могли избить.

Напомним, 17 марта в столице Сербии Белграде полиция применила силу к активистам акции, направленной против действующей власти. Люди требовали расширения демократических прав и свобод в стране. Чуть позже люди прорвали полицейское оцепление перед резиденцией президента Александра Вучича. Которые из них напали на правоохранителей.