Олег Бахматюк, бывший владелец обанкротившихся банков "Финансовая инициатива" и VAB Bank, владелец агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" в интервью "Стране", какого сценария опасается для своего бизнеса и поговорил о конкурентах.

"У меня 2 миллиарда кредитов от зарубежных банков. Имущество заложено. Причем заложено у крупнейших держателей украинских гособлигаций. И если мой бизнес будут рвать, они начнут реализацию этого имущества. Они, а не государство. И если мой бизнес пойдет на разрыв, то он не будет стоить ничего. Активы будут продавать за 5 копеек. И продавать будет не государство. Власть не может ничего забрать, так как ей тогда придется воевать не со мной. Это залог других кредиторов" - рассказал бизнесмен.

Также он добавил, что есть есть еще те, кто хочет поживиться на этом.



"Когда создаются проблемы компании - могут пошакалить. Безусловно. Все элеваторы находятся в залоге у иностранных кредиторов. Когда отбирают землю, цена этих активов значительно падает. Это же ведь единый организм, который в таких условиях нормально работать не будет. Элеваторы будут продавать дешево" - заявил бизнесмен.



О том, кто именно хочет "пошакалить" на его бизнесе, банкир говорить не стал.

"Не хотел бы называть фамилии. Потому что пока у меня есть только предположения. Будут факты, поговорим", - сказал Бахматюк.

Ранее "Страна" сообщала, что Бахматюк рассказал о личной мести Сытника и о вымогательстве $500 тысяч за документы НАБУ. Таке бизнесмен рассказал, как Богдан не давал ему поговорить с Зеленским.