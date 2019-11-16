Под Киевом трагически умерла 18-летняя спортсменка и член женской молодежной сборной Украины по боксу Амина Булах. Об этом говорится на странице Украинской федерации бокса в Facebook.

"Ужасная весть пришла к нам с Киевщины. При трагических обстоятельствах погибла член женской молодежной сборной Украины Амина Булах", - говорится в сообщении.

Фото: Facebook/UkrainianBoxingFederation

Прощание с девушкой состоится сегодня, 16 ноября, в 12:00 в Кропивницком по адресу: ул. Волкова 6, корп.4, кВ. 4.

В полиции уточнили, что Булах поздно вечером вышла из аптеки и попала под колеса поезда, который направлялся из Киева в Фастов.

"Находясь в наушниках, она не услышала приближение поезда. Девушка погибла на месте", - утверждают в ведомстве.

В сентябре этого года Алина Булах выиграла бронзу молодежного чемпионата Европы в столице Болгарии Софии.

Амина Булах. Фото: Facebook/UkrainianBoxingFederation

Напомним, информация о том, что в Тарасовке в Киевской области поезд насмерть сбил 18-летнюю девушку появилась вечером, 15 ноября. По факту трагедии было открыто уголовное производство.

Ранее сообщалось, что под Киевом локомотив протаранил легковушку на переезде.

Также мы писали, что возле Львова автобус с двумя десятками детей поехал на красный и чуть не угодил под поезд.