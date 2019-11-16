В России умер лидер движения "Новая Россия" и директор Института актуальной экономики Никита Исаев. Тело 41-летнего мужчины обнаружили в поезде, который направлялся из Тамбова в Москву. Об этом рассказала его пресс-секретарь Александр Макаренко, передает "РБК".

"Сегодня ночью скончался Никита Исаев. Причина смерти — вероятнее всего сердце. Известно, что он скончался в поезде Тамбов-Москва. Вчера работал в Тамбове. Больше нет никаких подробностей, о месте и времени похорон будет сообщено в соцсетях Исаева", - сказал он.

Свое последнее фото Исаев разместил в сети как раз из того самого поезда.

"Тамбов - Москва. С чувством выполненного долга, направляюсь в Москву, оставляя здесь бороться тех кто знает свой регион лучше меня. Я же включаю регион в свои списки наиболее активных оппозиционных групп. 2019-2021 годы на Тамбовщине будут крайне любопытными", - подчеркивал он.

Никита Исаев. Фото: Facebook/nikita.isaev

Напомним, 26 октября в возрасте 83 лет умерла Наталья Пугачева, которая была одной из солисток "Бурановских бабушек". До этого мы сообщали, что 15 октября в подмосковных Мытыщах провели в последний путь летчика-космонавта Алексея Леонова.