В Европейском союзе в результате спецоперации удалось разоблачить преступную сеть, которая занималась нелегальной перевозкой беженцев из Ближнего Востока в страны ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Евроюста.

"Национальные органы Германии, Румынии, Венгрии, Великобритании и Турции расследовали деятельность 36 человек, которым предъявлено обвинение в незаконной переправке не менее 580 мигрантов, за что преступники получили более 2 миллионов евро", - говорится в сообщении.

Среди нелегалов были обнаружены граждане Ирана, Ирака и Сирии. Через Турцию и Грецию их доставляли в Румынию. Оттуда через территорию Венгрии и Чехии их доставляли в Германию.

"Такой способ транспортировки мог оказаться для мигрантов фатальным", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, утром 23 октября в британском индустриальном парке в городе Грейс графства Эссекс была обнаружена жуткая находка - грузовой контейнер с 39 мертвыми нелегалами. Сначала появилась информация о том, что погибшие - китайцы, а грузовик прибыл на пароме из бельгийского города Зебрюгге. 2 ноября полиция Эссекса сообщила, что погибшие являлись гражданами Вьетнама. Среди них - 8 женщин и 31 мужчина. Вероятно они умерли от переохлаждения.

Позже стало известно, что 4 ноября полиция Вьетнама задержала восемь подозреваемых в по делу о "грузовике смерти" в Великобритании.