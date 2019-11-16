Бывший владелец обанкротившихся банков "Финансовая инициатива" и VAB Bank, владелец агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" Олег Бахматюк рассказал в интервью "Стране", почему Украина не сможет получить от него почти 30 миллиардов гривен, которые Бахматюк, по мнению НБУ, должен государству.

Как заявляет Бахматюк, сумма в 30 млрд не соответствует действительности.

"Они каждый раз называют разные цифры. Еще вчера это было 10 млрд, сегодня я должен уже 29 млрд. А почему не 40 или 50 млрд грн? Сюда же приплели государственные банки. Хотя например с Ощадбанком группа компаний подписала договор о реструктуризации. Госбанки это коммерческие взаимоотношения группы компаний с Ощадбанком, Укрэксимбанком и Укргазбанком. С Ощадом и Укргазбанком у нас подписана реструктуризация на 12 лет. Если же речь идет о рефинансировании от Нацбанка, это около 10 млрд на два моих банка (VAB Банка и Финансовая инициатива - Ред.), в которых были и другие акционеры, была другая группа участников. Тем более, надо учесть, что банк Финансовая инициатива был выведен с рынка незаконно, о чем свидетельствует решение суда", - заявил Бахматюк.

Он предлагает отдать государству более 8 млрд гривен. 500 миллионов сразу и потом по миллиарду раз в год в течение 8 лет.

На вопрос, что будет, если государство просто конфискует его имущество, чтоб продать его и получить 30 миллиардов, Бахматюк сказал, что в таком случае Украина "получит ноль".



"Потому что ничего продать не получится. Активы заложены под наши внешние кредиты в 2 миллиарда долларов, которые мы брали для развития бизнеса. Внешние кредиторы не будут сидеть и смотреть. Они уже жестко реагируют. Кто-то верит, что украинское государство сможет отобрать имущество, которое заложено у Deutsche Bank, у экспортно-импортных агенства США, Канады, Испании, Франции, Италии?" - заявил Бахматюк.

В качестве примера он привел агрохолдинг "Мрия", который перешел под контроль кредиторов. Кредиторы вернули только 5% своих долгов от общей суммы.

Ранее "Страна" сообщала, что Бахматюк рассказал, как Богдан не давал ему поговорить с Зеленским.

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