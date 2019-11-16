Олег Бахматюк, бывший владелец обанкротившихся банков "Финансовая инициатива" и VAB Bank, владелец агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" в интервью "Стране" рассказал про "личный конфликт интересов" с главой Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником.

Бахматюк рассказал, что против Сытника расследуется антикоррупционное дело, главный свидетель в котором - советник родной сестры Бахматюка Наталии Василюк - Николай Надейко.

"Все строится фактически на его показаниях. В любой цивилизованной стране такое совпадение свидетельствует о наличии конфликта интересов, о чем прекрасно знал генпрокурор Рябошапка, когда они незаконно передавали дело Сытнику. И то, что он делает - его личная месть мне за показания Надейко. Кстати, я с этим Найдейко познакомился в здании НАБУ в присутствии Сытника и его заместителя Новака. И считаю его хорошим парнем, которого Сытник тупо подставил. Кроме того, Сытник вообще не имеет право заниматься Бахматюком и крупным бизнесом. НАБУ должно заниматься коррупцией в высших эшелонах власти" - заявил бизнесмен.

По его словам, чтобы была подследственность НАБУ, они и привлекли бывшего первого заместителя главы НБУ, которому также было предъявлено подозрение по делу VAB Банка - Писарчука.

Также Бахматюк добавил, что с Писарчуком он не контактировал потому что он с Гонтаревой "убили его банки".

"У меня с ними нет и не может быть никаких контактов. Наши отношения враждебные и все это знают. Как мы с ними могли быть в сговоре?" - резюмировал банкир.

Также он рассказал, что дело против него было открыто НАБУ по заявлению некой Ирины Росс.

"Она сейчас в розыске за вымогательство с нас 500 тысяч долларов. Ей в НАБУ передали на меня документы, за которые она и пыталась вымогать деньги, вероятно будучи в доле с кем-то из детективов. Мы полностью это все задокументировали вместе с СБУ. Целая спецоперация была. Ее взяли на готовом при передаче денег. Но потом отпустили на поруки тогда еще депутата Игоря Луценко. Она сразу сбежала из Украины. А дело о том, кто и как слил ей информацию из НАБУ сейчас расследуется ГБР", - сказал "Стране" Бахматюк.

Ранее "Страна" сообщала, что Бахматюк рассказал, как Богдан не давал ему поговорить с Зеленским.



Также мы рассказывали, что в Нацбанке утверждают, что Бахматюк должен почти 30 млрд гривен.