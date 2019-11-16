Правительство Украины одобрило проект закона, согласно которому малообеспеченные граждане смогут получать адвокатскую помощь по упрощенной системе. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"За ней (помощью) можно будет обращаться без справки о доходах. Получение этой справки занимает много времени и требует от людей значительных усилий. Проект закона будет в скором времени представлен в Верховной Раде", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Кабмине решили ввести компенсацию почтовых расходов по судебным делам для малоимущих для адвокатов, которые занимаются делами малообеспеченных украинцев бесплатно.

Согласно документу, часть документов и необходимых бюрократических процедур будут "оцифрованы".

"Онлайн можно будет также восстановить утраченные или похищенные удостоверения водителя с помощью онлайн процедуры. Уже вскоре их можно будет заказать через электронный кабинет водителя или через Единый государственный портал административных услуг. Новые правила пока касаются удостоверений нового образца, выданные после 1 января 2013 года", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук решила сложить с себя полномочия представителя Кабинета министров в Верховной Раде.

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