Федеральная прокуратура Соединенных Штатов Америки начала расследование в отношении личного адвоката президента США Дональда Трампа - Рудольфа Джулиани, об этом сообщает Bloomberg.

По данным Bloomberg, прокуроры изучают, мог ли Джулиани совершать нарушения, а также обоснованность отсутствия его регистрации в качестве иностранного агента. Кроме того, есть версия, что следователи проверяют, получал Джулиани выгоду от газового бизнеса в Украине, который поддерживали его клиенты.

Мими Рока, бывший федеральный прокурор в Южном округе Нью-Йорка, рассказала Bloomberg, что "не удивится", если Джулиани будет предъявлено обвинение в результате федерального расследования.

Ранее "Страна" сообщала, что Джулиани признал, что встречался с прокурором Куликом по делу Байдена. Также мы рассказывали, что экс-посол Йованович рассказала Конгрессу об "информаторе" Авакове, Луценко и Джулиани.