Основатель Microsoft Билл Гейтс впервые за два года обогнал основателя Amazon Джеффа Безоса в списке миллиардеров по версии Bloomberg. Состояние Гейтса оценивается примерно в 110 миллиардов долларов, а Безоса - в 109 миллиардов.

По мнению экспертов, основатель Microsoft смог вырваться вперед благодаря десятилетнему контракту с Пентагоном на услуги в области удаленных вычислений. Соглашение рассчитано на десять миллиардов долларов. Изначально на контракт претендовал Amazon, но проиграл его. После этого акции компании упали примерно на два процента, а акции Microsoft подорожали на четыре процента.

Третью строчку рейтинга самых богатых миллиардеров с состоянием в 103 миллиарда долларов оказался президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно.

Скриншот: bloomberg.com

Ранее "Страна" сообщала, что в список миллиардеров от Forbes попал уроженец Одессы. Также мы рассказывали, что Илон Маск за неделю разбогател на два миллиарда долларов.