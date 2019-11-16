Харьковская прокуратура подозревает служебных лиц лесничества в Харьковской области в незаконной вырубке более 18 тысяч деревьев, что принесло ущерб практически на 100 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры

"Прокуратурой Харьковской области семерым должностным лицам одного из государственных предприятий сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата государственного имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, совершенная по предварительному сговору группой лиц)" - говорится в сообщении.

По данным следствия подозреваемые предположительно совершили растрату вверенного им ищества путем незаконной вырубки свыше 18 тыс. деревьев на территории лесного хозяйства, в результате чего государству нанесен ущерб на сумму более 98,6 млн грн.

Отмечается, что правоохранители провели санкционированные обыски по месту проживания упомянутых должностных лиц. Досудебное расследование продолжается.

Фото: пресс-служба прокуратуры

Ранее "Страна" сообщала, что экс-начальника филиала "Укрзализныци" заподозрили в хищении 50 миллионов.

Также мы рассказывали, что правительство запустило проект "Лес в смартфоне".