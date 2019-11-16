В Украине сегодня, 16 ноября, во всей Украине будет солнечная и не по-ноябрьски теплая погода. Дождей синоптики не предвидят. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Так, в западных областях страны температура воздуха днем ​​прогреется до +10...+12 градусов, а в Ужгороде потеплеет до отметки +16...+18 градусов. Ночью ожидается +4...+7 градусов, в необычно теплом Ужгороде ночью будет +8...+10 градусов. В северных регионах будет +7...+11 градусов днем и +2...+6 ночью.

В центральных регионах столбики термометров покажут +9…12 днем ​​и +3…+6 ночью. На востоке страны ночью ожидается +6...+9 днем, а ночью температурные столбики опустятся до -1...+1. В южных областях днем ​​ожидается +11..+13, а ночью +4...+7. А Одессе столбик термометра дойдет до +16, а ночью - до +10.

В Киеве же сегодня, 15 ноября, будет солнечно, днем ​​температура будет до +11, а ночью столбики термометров опустятся до +4...+4.

Скриншот: meteo.gov.ua

Напомним, в Киеве побит первый температурный рекорд ноября и ожидаются новые.

Также "Страна" писала, что синоптик анонсировала приход теплых ноябрьских выходных.