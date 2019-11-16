За прошедшие сутки, 15 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники 13 раз обстреляли позиции Украины. В том числе - из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм. Один военный ранен. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС на Facebook.

Также противники вели обстрел из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов...В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" зафиксировано 7 вражеских обстрелов" - сообщили в штабе.

Кроме того, один военнослужащий Объединенных сил получил боевую травму.

С начала суток 16 ноября потерь и обстрелов не было.

Скриншот: Facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Ранее "Страна" сообщала, что в ООС рассказали, как идет размирование в районе Петровского и Богдановки.

Также мы рассказывали, что Пристайко предложил разделить контроль над российской границей с ОБСЕ.