Сообщение Белого дома в апреле о телефонном разговоре президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, который состоялся 21 апреля, содержит неправду. Об этом стало известно после публикации второй стенограммы, пишет Европейская правда.

Как сообщается, после общения двух президентов 21 апреля пресс-служба Белого дома распространила сообщение, в котором говорилось о том, что Трамп обсуждал с Зеленским борьбу с коррупцией и поддержку целостности Украины.

"Президент Трамп подчеркнул непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорилось в апрельском сообщении Белого дома.

Данное сообщение тогда цитировалось СМИ, а его полный текст все еще доступен в автоматических агрегаторах сообщений пресс-службы. Впрочем, в обнародованной в пятницу стенограмме нет никаких упоминаний об этих вопросах.

Зато Трамп говорил об украинках на конкурсе "Мисс Вселенная" и выразил надежду, что Зеленский "будет прекрасным президентом".

Также мы писали, что опубликована стенограмма апрельского звонка между Трампом и Зеленским.