Французский президент Эммануэль Макрон приедет в Украину. Об этом лидеры Украины и Франции договорились во время телефонного разговора в пятницу, 15 ноября.

Как сообщает пресс-служба президента, стороны обсудили экономическое сотрудничество двух стран и договорились продолжить двусторонний диалог во время официального визита президента Французской Республики в Украину.

Ранее в Офисе президента подтвердили, что встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандской формате состоится 9 декабря. Подробности разговора двух лидеров пока не сообщаются.

Также мы писали, что российский Коммерсант опубликовал повестку нормандской встречи. На встрече "нормандской четверки" 9 декабря в Париже лидеры стран обсудят проблему особого статуса Донбасса с его закреплением в Конституции Украины, а также вопросы безопасности, амнистии и выборов.