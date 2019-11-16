Контроль над границей с Россией до проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса может быть общим с мониторинговой миссией ОБСЕ. С таким предложением выступил глава МИД Вадим Пристайко, передает ВВС.

Как сообщается, говоря о словах президента Зеленского, что провести выборы без контроля на границе неприемлемо, Пристайко отметил, что "не нужно путать украинский контроль над границей и контроль над границей".

Как считает глава МИД, во время переговоров можно достичь соглашения о совместном контроле со стороны Украины и ОБСЕ. Это не то, чего хочет Украина, подчеркнул глава МИД, но это первый шаг к тому, чтобы граница контролировался кем-то, кроме россиян.

"Вы же знаете, что на территории Украины есть две миссии - одна СММ ОБСЕ, а еще есть наблюдательная миссия, которая находится в двух пунктах пропуска между Украиной и Россией на границе. Вот одна из идей была, чтобы расширить эту миссию на все 400 километров границы за счет технических средств, дронов, камер", - сказал Пристайко.

Ранее сообщалось, что в "Оппоплатформе" потребовали разъяснить слова Пристайко о выходе из Минска-2.

Также мы писали, что Путину не понравились слова Пристайко о выходе из Минских соглашений.