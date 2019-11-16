Главе одного из департаментов Офиса президента Украины Светлане Кондзеле назначили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и назначили ношение электронного браслета. Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины.

"Высший антикоррупционный суд применил к руководительнице одного из Главных департаментов Офиса Президента Украины меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Кроме того, на подозреваемую возложен ряд процессуальных обязанностей, в том числе ношение электронного браслета", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в ведомстве, вопрос обжалования мер решится после ознакомления с полным текстом решений суда.

Скриншот: Facebook/Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Напомним, 12 ноября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) разоблачили и задержали по подозрению в получении неправомерной выгоды участников, среди которых руководитель Офиса президента, сообщила пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что лица задержаны в соответствии ст.208 УПК Украины (Задержание уполномоченным должностным лицом). Осуществляются неотложные следственные действия, в которые вовлечены работники СБУ.

Среди задержанных – глава одного из департаментов Офиса президента, ее сообщница – бывшая заместительница Министра культуры Украины, и другие участники группировки. Они были задержаны непосредственно после получения первой части взятки в размере 150 тыс. долларов.

Ранее сообщалось, что суд арестовал сообщницу чиновницы ОП Кондзели, бывшего заместителя министра культуры Викторию Лесничую