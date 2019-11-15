Президент США Дональд Трамп высказал слова критики в адрес бывшего посла США в Украине Мари Йованович. Об этом он написал на своей странице в Твиттере.

По его мнению, где бы ни работала Йованович, там все было плохо. "Она начала в Сомали, и как это прошло?" — написал он.

Кроме того, Трамп отметил, что президент Украины Владимир Зеленский плохо отзывался о ее работе во время телефонного разговора.

Скриншот: Twitter/Donald J. Trump

Такое заявление Трамп сделал после того, как бывший посол дала показания в Когрессе по делу об импичменте.

Ранее сообщалось, что Йованович рассказала о своей реакции, когда узнала, что Трамп назвал ее "не очень хорошей женщиной".