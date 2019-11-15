Назначен новый глава Укравтодора. Им стал бывший советник Кличко
Правительство избрало нового главу Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор). Им стал нардеп от "Слуги народа" Александр Кубраков. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Как сообщается, во время заседания в пятницу правительство решило назначить новым руководителем "Укравтодора" народного депутата Александра Кубракова. Новый глава "Укравтодора" приступит к выполнению обязанностей уже завтра, 16 ноября.
"Первоочередной задачей "Укравтодора" Кубраков назвал полное обновление руководящего состава служб автомобильных дорог в областях, а также руководства ГАК "Автомобильные дороги Украины". Будущий председатель "Укравтодора" также планирует сделать ревизию подготовки к зимнему сезону и подготовить планы восстановления дорог на 2020 год", - рассказали в Кабмине.
Биография Александра Кубракова
Александру Кубракову 37 лет. Он родился в Первомайске Днепропетровской области.
Работал советником Кличко по вопросам IT и технологий. Занимался внедрением единой системы документооборота в киевской мэрии, также писал стратегию развития транспорта Киева по заказу Всемирного банка.
Участвовал в запуске услуги проводного интернета от "Киевстара". В офисе эффективного регулирования BRDO отмечал за IT-сектор.
Специализируется на теме "государство в смартфоне" и внедрения 4G.
Народный депутат от "Слуги народа", №30 списка партии.
Александр Кубраков. Фото: Facebook
Напомним, что сегодня правительство назначило также представителя в Верховную Раду.
Елена Шуляк является заместителем главы Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Этот пост она заняла после уволенной Ирины Верещук.