Правительство избрало нового главу Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор). Им стал нардеп от "Слуги народа" Александр Кубраков. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Как сообщается, во время заседания в пятницу правительство решило назначить новым руководителем "Укравтодора" народного депутата Александра Кубракова. Новый глава "Укравтодора" приступит к выполнению обязанностей уже завтра, 16 ноября.

"Первоочередной задачей "Укравтодора" Кубраков назвал полное обновление руководящего состава служб автомобильных дорог в областях, а также руководства ГАК "Автомобильные дороги Украины". Будущий председатель "Укравтодора" также планирует сделать ревизию подготовки к зимнему сезону и подготовить планы восстановления дорог на 2020 год", - рассказали в Кабмине.

Биография Александра Кубракова

Александру Кубракову 37 лет. Он родился в Первомайске Днепропетровской области.

Работал советником Кличко по вопросам IT и технологий. Занимался внедрением единой системы документооборота в киевской мэрии, также писал стратегию развития транспорта Киева по заказу Всемирного банка.

Участвовал в запуске услуги проводного интернета от "Киевстара". В офисе эффективного регулирования BRDO отмечал за IT-сектор.

Специализируется на теме "государство в смартфоне" и внедрения 4G.

Народный депутат от "Слуги народа", №30 списка партии.

Александр Кубраков. Фото: Facebook

Напомним, что сегодня правительство назначило также представителя в Верховную Раду.

Елена Шуляк является заместителем главы Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Этот пост она заняла после уволенной Ирины Верещук.