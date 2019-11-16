15 ноября, на СТБ показали 12 выпуск МастерШеф 9. Бороться за звание лучшего остались 10 участников. Конкуренция накаляется.

В первой части команды синих и красных готовили блюда для бывших выпускников проекта МастерШеф Профессионалы. Они понимали, что сегодня проект точно покинет кто-то из них, ведь в прошлый раз судьи не исключили никого.

В итоге черные фартуки достались шестерым из 11 поваров-аматоров. У плиты во второй раз стали Аннушка, два Руслана, Настя, Андрей и Юля. С балкона за ними наблюдали участники, которые уже точно знали, что попали в десятку.

Судьи сказали, что в этот раз не будет никаких физических препятствий при выполнении последнего задания, а только собственные рамки в голове. Они предложили каждому выбрать свою коробку-загадку. Внутри оказался какой-нибудь овощ: помидор, болгарский перец, огурец, свекла, кабачок и цветная капуста. Выяснилось, что это основной ингредиент для сегодняшнего блюда, которое предстояло приготовить за полтора часа. Вот только это должен быть десерт.

Участники немного растерялись, но вскоре каждый уже трудился над своим вариантов овощной сладости. Настя приготовила кекс с желе из помидоров черри и клубники и с нежным кремом. Вот только сливочный крем подтаял на еще теплом кексе. А сам он показался судьям неубедительным - слишком плотным, без выраженного вкуса помидора, а ведь это был главный ингредиент.

Руслан Лучков сделал мусс из цветной капусты с крамблом из капусты и белого шоколада, как ему посоветовала Саша с балкона. Блюдо не восхитило судей, хотя они и отметили, что скрамбл неплохой.

Аннушка стала первой, кто удивил судей. Она подала мусс из болгарского перца с острым соусом из перца и малины.

А вот кабачковый бисквит Руслана Шилина, сдобренный муссом из клубники, кабачка и банана, Эктору не понравился. Слишком явно там чувствовался вкус разрыхлителя и слишком плотным было тесто.

Зато Юля порадовала свекольно-шоколадным бисквитом с нежным кремом из маскрапоне.

К огуречному чизкейку Андрея у судей были некоторые замечания, но подачу она назвали идеальной.

В конце белые фартуки раздали всем, кроме Анастасии и Руслана Шилина. Эктор Хименес-Браво пояснил им, что их выпечка была худшей. Однако проект в итоге покинула Анастасия, ведь Руслан, хотя бы использовал основной ингредиент по максимуму, как и предписывало задание.

После этого на проекте осталось 10 участников из 20.

Смотреть МастерШеф 9 сезон 12 выпуск 15.11.12 можно на канале СТБ. На ютуб видео появится 17 ноября.