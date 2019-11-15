В селе Тарасовка в Киевской области поезд насмерть сбил 18-летнюю девушку. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в пятницу, 15 ноября.

"На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что 18-летняя погибшая, жительница села Тарасовка, поздно вечером вышла из аптеки и направилась домой через железнодорожный переезд, находясь в наушниках и не услышав приближения поезда, который двигался из Киева в сторону Фастова. Девушка погибла на месте происшествия", - говорится в сообщении.

По факту трагедии открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Несчастный случай) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что под Киевом локомотив протаранил легковушку на переезде. Фото.

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