Правоохранители в Киеве задержали 17 мужчин, которые пытались захватить квартиру местной жительницы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции столицы.

Отмечается, что сотрудники полиции получили сообщение о том, что неизвестные на проспекте Героев Сталинграда захватили квартиру местной жительницы. По указанному адресу выехали несколько экипажей патрульной полиции и следственно-оперативной группы.

"На месте происшествия потерпевшая рассказала правоохранителям, что услышала шум в коридоре, после чего входные двери открылись и в квартиру забежал около двадцати мужчин в масках. Неизвестные вытолкнули из дома хозяйку с дочерью и закрылись изнутри", - отметили в полиции.

Как рассказал начальник Оболонского управления полиции Виталий Быков, после переговоров с людьми, которые находились в квартире и отказались открывать, было принято решение о применении спецподразделения.

Полк специального назначения благодаря штурму попал в квартиру и обнаружил там 17 мужчин. Всех их задержали в отвезли в Оболонское управление для установления личных данных и причастности к проникновению в чужое жилище.

По информации ведомства, относительно квартиры, куда ворвались мужчины, два года идут судебные процессы по денежному обязательству. Хозяину помещения и его семье неоднократно угрожали. Долг передали третьим лицам, однако никаких документов о принудительном выселении не было.

Быков добавил, что после задержания мужчин у хозяйки квартиры и ее дочери исчезли ювелирные украшения и ценные вещи.

Правоохранители по факту проникновения в квартиру открыли уголовное производство по ст.356 (Самоуправство) и по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Видео: Facebook/Поліція Києва

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