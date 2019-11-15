Патрульный в Виннице сопроводили в больницу авто, в котором находился ребенок с проблемами с дыханием. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Как сообщается инцидент случился вечером 9 ноября. Полиция остановила очередного нарушителя на улице Соборной, который проехал дорожных знак. В этот момент к патрульным подъехал автомобиль, водитель которого попросил полицейских сопроводить его в больницу, потому что в салоне находился ребенок, который не дышит.

Патрульные сразу же сели в машину и начали сопровождать автомобиль в областную детскую клиническую больницу. Всю дорогу полицейские кричали водителям в громкоговоритель, чтобы те предоставляли преимущество в движении, однако не все водители реагировали на это.

Тем не менее, полицейским удалось сопроводить авто в больницу за 4 минуты и врачи успели оказать мальчику необходимую помощь.

"Мы не знаем, в каком сейчас состоянии мальчик, но искренне желаем ему скорейшего выздоровления!" – сообщили в полиции.

Видео: Facebook/ Патрульна поліція Вінницької області

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