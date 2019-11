В пятницу, 15 ноября, Кабинет министров Украина во время заседания утвердил нового представителя правительства в Верховной Рада. Им стала Елена Шуляк.

Об этом сообщила зампредседателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

"Сегодня вечером на своем заседании правительство утвердило нового представителя Кабинета министров в Верховной Раде. Olena Shuliak будет отвечать за коммуникацию правительства и парламента. Way to go и к работе!)", - написала Кравчук.

Елена Шуляк является заместителем председателя Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. До этого занимала должности члена правления, руководителя сектора "Строительство" BRDO, генерального директора ООО "Мидланд Девелопмент Украина" и ряд других должностей в бизнес-сегменте.

Елена Шуляк. Фото: Facebook/Yevheniya Kravchuk

Ранее сообщалось, что нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук отказалась представлять Кабмин в Раде.

Также мы писали, что Зеленский назначил губернатором Кировоградской области бывшего следователя Андрея Балоня.