В пятницу, 15 ноября, бывшему заместителю министра культуры Виктории Лесничей суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 576 тысяч гривен, передает УНН.

"Применить к Виктории Николаевне (Лесничей - Ред.) меру пресечения содержание под стражей сроком на 60 суток до 13.01.2020 включительно. Взять подозреваемую под стражу в зале суда, определить залог в размере 300 прожиточных минимумов, который для трудоспособных лиц составляет 576 тысяч 300 гривен", - сказала судья.

Как сообщалась, Лесничая подозревается в получении неправомерной выгоды. Как считает следствие, экс-заместитель министра культуры вместе с руководительницей Департамента Офиса Президента Украины и еще одним соисполнителем требовали от физического лица 300 тыс. долларов неправомерной выгоды за содействие в назначении на руководящую должность в НАК Нафтогаз Украины. 12 ноября их задержали после получения первого транша в сумме 150 тыс. долларов.

Ранее сообщалось, что Виктория Лесничая и еще один сообщник - Николай Пасальский - убеждали свидетеля во влиятельности чиновницы из ОП Кондзели и договаривались о траншах взятки.

Ранее сообщалось, что НАБУ задержало чиновницу в Офисе Президента Светлану Кондзелю. По данным СМИ, глава департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента получила 150 тысяч долларов взятки. Она якобы просила эти деньги за назначение на пост заместителя председателя правления НАК Нафтогаз Украины и заявляла, что решает любую проблему через связи в ОП. Позже в Офисе Президента подтвердили задержание.