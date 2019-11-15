По интернету разлетелась история о толстом коте Викторе, которого хотели запихнуть в багажное отделение за то, что его вес был на 2 килограмма больше положенного. Пользователи соцсетей разобрали ситуацию на мемы и требуют от компании справедливости.

"Страна" рассказывает историю с самого начала.

5 ноября пассажир "Аэрофлота" Михаил Галин, летевший из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве, сообщил у себя в Facebook, что в Шереметьево на борт самолета не пустили его питомца - кота по кличке Виктор.

Свое решение авиакомпания объяснила тем, что вес кота превышал установленные нормы. Когда кота взвесили на стойке регистрации, оказалось, что его вес - 10 кг, а перевозить в салоне по правилам компании можно только животных весом до 8 кг. Сдавать кота в багажное отделение Михаил не захотел, потому что опасался, что кот не доберется живым до Владивостока.

В результате Михаил решил сняться с рейса и прибегнуть к хитрости: он нашел в Москве и показал на досмотре другое, похожее животное меньшего веса. Дублером Виктора стала кошка Фиби. Так Михаил и Виктор получили посадочные талоны на борт. Кстати, он взял билет в бизнес-класс, поэтому кот прокатился, как настоящий король.

Фото: Facebook/Михаил Галин

После публикации данной истории "Аэрофлот" исключил Галина из программы лояльности "Аэрофлот Бонус" и лишил его бонусных миль.



Эта история вызвала большой резонанс не только в социальных сетях. О приключении кота Виктора и его хозяина написали даже иностранные медиа, такие как BBC, The Times, ABC, NBC News и другие.



Портал The Star призвал перестать стыдить кота за лишний вес, а газета Daily Mail опубликовала фотографии Виктора из самолёта.

Россияне создали на Change.org петицию, адресованную Совету Федерации, Госдуме и крупным авиакомпаниям, с требованием разрешить перевозить домашних животных рядом с хозяевами.

"Домашние животные имеют право перемещаться со своей семьей в комфортных условиях. Поэтому важно внести поправку в "Воздушный кодекс Российской Федерации", запретив весовые ограничения для провоза животных в салоне самолёта", - говорится в тексте петиции.

Пользователи социальных сетей ответили по-своему: мемами и фотожабами в поддержку котика.

Скриншот: Twitter/@feodosiya16

Скриншот: Twitter/@Sakt59

Фото: Instagram/darya_bukina

Фото: Instagram/vbank_official

Фото: Instagram/kotovasiyya

Фото: Instagram/darya_bukina

Фото: Instagram/darya_bukina

Скриншот: Twitter/@crazy_kutas

Скриншот: Twitter/@e_vakhrameyeva

Фото из открытого доступа

Ранее "Страна" сообщала, что мемы и фотожабы на новые iPhone заполонили сеть.

Также мы рассказывали, что украинцы массово ищут в Google, как заставить кота зарабатывать.