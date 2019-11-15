Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил о том, какие изменения вносит в регламент парламента законопроект, который разрабатывается его коллегами, передает Интерфакс-Украина.

"С целью защиты чувств журналистов, а также с целью сохранения их внимания, необходимо сделать дни голосований и дни для разговоров. Приходите, например, в четверг и смотрите сколько мы всего напринимали, хотите послушать, кто что думает - приходите в другие дни, а больше времени нужно тратить на работу в комитетах - это и есть настоящая работа народного депутата ", - заявил Арахамия в пятницу во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады.

По его словам, допуск представителей СМИ в кулуары и на ложу прессы будут сохранены, и предположил, что может сложиться ситуация, когда в парламенте будут работать только журналисты.

"Зачем мне слушать, что говорит "Оппоблок" (видимо, имеется ввиду "Оппозиционная платформа - За жизнь", - Ред.) по какому-то вопросу, я лучше пойду в комитете поработаю над каким-то новым законопроектом", - утверждает председатель фракции "Слуги народа".

Кроме того, контроль над посещениями комитетов депутатами, работу в которых Арахамия предлагает сделать основной деятельностью народных избранников, будет осуществляться с помощью карточек голосования. Также глава фракции напомнил, что такую ​​процедуру предусмотрено в комитетах уже сейчас.

По словам Арахамии, представление законопроекта о внесении изменений в законодательство о регламенте Верховной Рады состоится уже на следующей неделе. Принять его смогут до Нового года.

Ранее сообщалось, что в Украине вступили в силу законы об изменениях регламента Верховной Рады.

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