В Киеве возле Ботанического сада, на пересечении улиц Назаровской и Льва Толстого, заметили мужчину, который выгуливал на поводке маленького леопарда. Об этом говорится в сообщении зоозащитной инициативы UAnimals на Facebook.

Скриншот: Facebook/UAnimals

"Этот вид не может и не должен быть домашним животным. Более того, леопарды опасными животными, и такие "выгулы" несут угрозу, как для леопарда, так и прохожих", - говорится в сообщении.

Как известно, содержать диких животных дома запрещено приказом Министерства охраны окружающей природной среды Украины Об утверждении Порядка содержания и разведения диких животных, находящихся в состоянии неволи или в полувольных условиях.

Активисты попросили сообщить контакты человека для установления условий, в которых находится леопард.

Фото: Facebook/UAnimals

Ранее "Страна" сообщала, что нардепы из разных фракций объединились ради идеи сажать на 5 лет за жестокое обращение с животными.

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