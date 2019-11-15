Экс-советник по политике президента США Дональда Трампа Роджер Стоун в пятницу был признан виновным в даче ложных показаний Конгрессу по расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года, передает телеканал CBS.

"Роджер Стоун не может выбрать, какие факты, по его мнению, действительно важны, и соврать по поводу всех остальных", - заявил прокурор Джонатан Кравис.

Как сообщается, во время судебного разбирательства прокуратура представила доказательства того, что Стоун пытался получить информацию от основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа о взломанных электронных письмах, подрывающих авторитет экс-кандидата в президенты США Хилари Клинтон.

Помимо этого, его признали виновным в давлении на свидетеля, заставляя его не вести сотрудничество с расследованием Конгресса. Отмечается, что Роджер отрицал обвинения в свой адрес.

По информации канала, теперь Стоуну грозит до 50 лет лишения свободы. Обвинения против Стоуна были основаны на его показаниях в сентябре 2017 года перед Комитетом по разведке Палаты представителей.

Ранее сообщалось, что США назвали список стран, которые попытаются вмешаться в выборы президента-2020.

Также мы писали, что Волкер дал показания в Конгрессе, где сказал, что не верит во вмешательство Украины в американские выборы.