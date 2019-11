На территории Центральной артиллерийской базы в Балаклее Харьковской области, где произошли взрывы в результате утилизации боеприпасов, в результате происшествия два военных сапера погибли, еще пятеро военнослужащих ВСУ получили ранения различной степени тяжести (ранее сообщалось о четырех раненых). Об этом сообщается на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

"В результате чрезвычайного происшествия на технической территории Центральной артиллерийской базы обеспечения двое военнослужащих-саперов погибли; пятеро военнослужащих-саперов ВС Украины получили ранения: один - в тяжелом состоянии; один - средней степени тяжести; трое - легкой степени тяжести. Раненым военнослужащим предоставляется профессиональная неотложная медицинская помощь", - сказано в сообщении.

На место чрезвычайного происшествия отправилась оперативная группа Генштаба во главе с первым заместителем начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенантом Сергеем Корнейчуком.

"На месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины и представители правоохранительных органов относительно выяснения причин и обстоятельств чрезвычайного происшествия", - говорится в сообщении.

