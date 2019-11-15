Ситуация на военном складе в городе Балаклея была локализована и дальнейшие взрывы исключаются. Об этом заявил глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер, передает Интерфакс-Украина.

"Проблема локализирована и лица, которые занимаются сейчас ликвидацией, заверяют, что дальнейшего продолжения - не будет", сказал Кучер журналистам вечером в пятницу в Балаклее.

Отвечая на вопрос о версиях произошедшего, Кучер сказал, что пока есть только предположения, обстоятельства выясняются. При этом он отметил: "Пока невозможно проводить осмотр места происшествия".

Кроме того, на странице в "Фейсбук" Кучер написал, что срочно отбыл в Балаклею. "На территории воинской части проведена эвакуация персонала, по территории арсенала эвакуация не проводилась", - сказано в сообщении.

Он также сообщил, что в Балаклею прибудет заместитель руководителя Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Видео: Facebook/Олексій Кучер

Напомним, 15 ноября в Балаклее в районе артиллерийских складов Минобороны Украины при проведении плановых работ по утилизации боеприпасов произошла внештатная ситуация, в результате чего осколочное ранение получил сапер.

Позже в Генштабе Украины сообщили, что на территории Центральной артиллерийской базы близ Балаклеи в результате взрывов два военных сапера погибли, четыре военнослужащих ВСУ находятся в медицинских учреждения

Ранее "Страна" подробно описывала, что произошло на военных складах, где погибли два сапера и четверо ранены.