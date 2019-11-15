На встрече "нормандской четверки" 9 декабря в Париже лидеры стран обсудят проблему особого статуса Донбасса с его закреплением в Конституции Украины, а также вопросы безопасности, амнистии и выборов. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники в российских госструктурах.

Вопросы безопасности касаются дальнейшего разведения сил и средств на новых участках линии соприкосновения на Донбассе. В вопросе амнистии, по словам собеседника газеты, российская сторона намерена настаивать на ее закреплении в законодательстве с запретом преследования людей в связи с конфликтом в Донбассе.

Помимо этого, в политический блок вопросов войдет "модальность проведения выборов", но эта тема, как отметил источник, весьма сложна из-за множества спорных моментов.

В рамках экономического блока, как сообщают источники, стороны могут обсудить возможность снятия финансовой и транспортной блокады с "ДНР" и "ЛНР", чтобы туда могли свободно проезжать поезда, автобусы и грузовики. В гуманитарный блок вопросов могут быть включены обмен пленными и восстановление инфраструктуры.

Ранее "Страна" сообщала, что все члены нормандской четверки согласовали дату саммита в Париже.

Также мы рассказывали, что Разумков заявил, что закон об особом статусе Донбасса нужно принять до нового года.