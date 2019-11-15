Крюковский районный суд Кременчуга Полтавской области приговорил к 12 годам лишения свободы агента Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ), которого летом 2019 года разоблачило Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает пресс-центр СБУ в пятницу.

"Оперативники спецслужбы установили, что бывший работник органов МВД Украины был завербован в 2014 году на материальной основе во временно аннексированом Крыму. В его вербовке принимали участие сотрудники так называемого УФСБ РФ в Республике Крым и г.Севастополь Николай Путинцев и Кирилл Симагин, которые являются бывшими военнослужащими СБУ, которые предали военную присягу и перешли на сторону врага", - говорится в сообщении.

В 2014-2019 годах агент, который получил от кураторов позывной "Диментий", собирал для ФСБ РФ информацию о военных объектах, развитии общественно-политической, социально-экономической ситуации в Полтавской области и Украине в целом.

"Собранные разведданные он передавал российской спецслужбе через отработанные каналы электронной связи, а также во время посещения временно оккупированного Крыма и России. Контрразведчики СБУ задержали мужчину в Кременчуге Полтавской области 18 июля этого года", - сказано в сообщении.

Так, Крюковский районный суд Кременчуга Полтавской области признал агента виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

"Во время судебного заседания предатель полностью признал свою вину в совершении преступления против основ национальной безопасности Украины", - отметили в СБУ.

Ранее "Страна" сообщала, что ФСБ заявили, что задержали украинца на въезде в Крым.

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