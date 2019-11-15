Участники встречи в нормандском формате согласовали дату саммита 9 декабря в Париже. Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского по итогам его телефонного разговора с главой Франции Эмманюэлем Макроном.

"Президент Франции подчеркнул, что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в нормандском формате состоялся. В результате, всеми сторонами согласована дата его проведения - 9 декабря в Париже", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главы Украины и Франции скоординировали подготовку содержательного наполнения встречи на высшем уровне.

Зеленский проинформировал Макрона об актуальной ситуации с безопасностью в Донбассе.

По словам Макрона, Украина может и дальше рассчитывать на поддержку Франции во всех вопросах. Кроме того, стороны обсудили экономическое сотрудничество двух стран и договорились продолжить двусторонний диалог во время официального визита президента Французской Республики в Украину.

Ранее в ОП сообщили о разговоре Зеленского и Макрона и подтвердили встречу нормандской четверки 9 декабря.

Также мы писали, что у Меркель подтвердили ее участие в нормандской встрече 9 декабря.