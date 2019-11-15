Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что закон "Об особом статусе Донбасса" нужно принять до конца этого года. Об этом спикер заявил в интервью "Фокусу".

"Закон про особый статус Донбасса нужно будет принять до Нового года, поскольку нынешний действует до конца 2019. За полтора месяца принять пакет законов про народовластие, часть из которых требуют изменений в Конституцию, а потом провести всеукраинский референдум - нереально", - сказал Разумков.

По его словам, чтобы сказать, что придется менять в имеющимся законе, нужно понимать, какой результат мы получим от предстоящей встречи глав государств в "нормандском формате".

"Когда она (встреча - Ред.) состоится, Верховная Рада начнет готовить законопроект. И это точно не будет происходить за закрытыми дверьми. Пока же рассуждения о том, каким будет новый документ - это гадание на кофейной гуще", - подчеркну спикер.

Ранее "Страна" сообщала, что Путин предупредил, что если закон об особом статусе Донбасса не согласуют с "ЛДНР", то "будет тупик".

Также мы рассказывали, что Путин и Меркель заявили об особом статусе Донбасса в законодательстве Украины.