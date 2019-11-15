Полиция Луцка нашла бронзовую скульптуру символа города Луцк - кликуна Зирко, которую украли 7 ноября в центре города. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Волынской области в пятницу, 15 ноября.

"Сегодня руководитель главного управления Нацполиции области Петр Шпига передал начальнику управления туризма и продвижения города Луцкого горсовета Екатерине Телипской скульптуру кликуна, которого похитили на прошлой неделе с солнечных часов на Театральной площади города. Вору грозит уголовная ответственность", - говорится в сообщении.

Кражу совершил 21-летний житель областного центра.

"Личность злоумышленника установлена. Ему будет объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей о краже (ч.1 ст.185 УК Украины). После завершения расследования суд определит нарушителю меру наказания", з сказал Шпига и добавил, что скульптура не повреждена.

Фото: пресс-служба полиция Волынской области

Кликун - один из главных древних символов Луцка. В эпоху Средневековья он сообщал населению разную информацию. В Луцке кликуны также стояли на ночной страже в замке и постоянно перекликались, а в случае пожара или нападения врагов – поднимали тревогу.

В центре Луцка установлены три миниатюрные скульптуры Кликунов, которые получили имена Музыка, Зирко и Кныжко. Всего их планируется установить шесть. Их автор - львовская скульптор Ника Музычко.

Видео: YouTube/Поліція Волині

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