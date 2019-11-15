В польской компании PGNiG уведомили российский Газпром о том, что не будут продлевать контракт на закупку газа после 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба польской компании в пятницу, 15 ноября.

"В соответствии со стремлением Польши к обеспечению безопасности поставок энергоресурсов и реализации стратегии PGNiG, в последние четыре года компания предприняла фундаментальные шаги по диверсификации направлений получения природного газа в Польшу. Компания заключила долгосрочные контракты на поставку СПГ и осуществляет приобретение месторождений природного газа на норвежском континентальном шельфе, что в сочетании с деятельностью оператора газотранспортной системы в области расширения газопровода позволяет завершить контракт в установленные сроки в соответствии с его положениями", - заявил глава PGNiG Петр Возняк.

Как сообщается, контракт был заключен 25 сентября 1996 года. В соответствии с положениями контракта, за три года до предполагаемого расторжения, то есть до 31 декабря 2019 года, стороны обязаны представить декларацию о сотрудничестве после 2022 года.

До этого в PGNiG сообщили, что намерены подать в суд, если Германия не учтет интересов Польши при имплементации газовой директивы ЕС по Северному потоку-2.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин допустил прекращение транзита газа через Украину. Российский лидер указал на риск прекращения транзита газа через украинскую территорию. При этом он подчеркнул готовность Москвы к достижению любых соглашений с Киевом.

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