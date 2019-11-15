Оборонный комитет Верховной Рады Украины проведет срочное заседание из-за того, что на арсеналах в Балаклее произошли взрывы в результате утилизации боеприпасов. Созвать комитет призвал спикер парламента Дмитрий Разумков в ходе заседания в пятницу, 15 ноября. Об этом сообщает "Корреспондент".

Внимание спикера на взрывы обратил народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Бакумов.

"Это действительно серьезная ситуация, поэтому я обращаюсь к народным депутатам Украины, представителям комитета по вопросам обороны, собраться и провести заседание", - отреагировал Разумков.

Ранее "Страна" сообщала, что по данным Генштаба, в ходе утилизации остатков боеприпасов в Балаклее двое военных погибли и четверо получили ранения.

Также мы рассказывали что произошло на военных складах, где погибли два сапера и четверо ранены.