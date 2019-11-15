Россия собирается вернуть Украине корабли, захваченные 25 ноября 2018 в Керченскому проливе, до саммита в "нормандском формате". Об этом сообщает Коммерсантъ.

Как пишет издание, сейчас стороны согласовывают детали - место и время передачи кораблей. Между тем принципиальное решение о их возврате уже принято, вопрос должен быть урегулирован до встречи лидеров стран "Нормандской четверки", рассказали собеседники "Коммерсанта".

Перед этим стало известно, что саммит нормандский четверки пройдет 9 декабря в Париже. Ранее Украина направила России ноту с требованием отдать захваченные в Керченском проливе корабли ВМС.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Как вскоре признались в ВМСУ, суда были направлены в Мариуполь через Керченский пролив, "чтобы Киев мог показать свое лицо".

В ФСБ инцидент назвали провокацией. Также российская сторона утверждала, что Киев не предупредил РФ в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

Находившиеся на судах 24 украинца были взяты под стражу. Им предъявили обвинение в незаконном пересечении границы по предварительному сговору.

7 сентября в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц моряки вернулись домой.