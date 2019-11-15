Бывший посол Соединенных Штатов Америке в Украине Мари Йованович сообщила в пятницу на слушаниях по возможности запуска процедуры импичмента, что она была "шокирована и опустошена" после того, как президент США Дональд Трамп назвал ее "недобрым вестником" в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Это был ужасный период" - сказала она о времени когда Трамп снял ее с должности.

"Человек, который видел меня читающей стенограмму (разговора Трампа с Зеленским - Ред.), сказал, что мое лицо побледнело, я думаю, у меня даже была какая-то физическая реакция. Я думаю, вы понимаете, что даже сейчас подобные слова выбивают меня из колеи", - добавила она, подчеркнув, что ранее она никогда не получала жалоб от госдепа США в свой адрес.

Она также заявила, что почувствовала "некую угрозу", когда Трамп сообщил ей, что "ей придется столкнуться с чем-то", добавив, что его комментарии "внушают страх". По словам Йованович, ее также беспокоило отсутствие защиты со стороны американской администрации и то, что ее авторитет в Украине был подорван. Она отметила, что не хотела, чтобы ее карьера "заканчивалась таким образом".

Йованович опровергла обвинения СМИ о том, что она "оговаривала" Трампа и покрывала украинскую коррупцию. По ее словам, эти обвинения неоднократно звучали из уст самого Трампа и его сына.

Но Йованович отказалась отвечать на критику Трампа в отношении ее работы, так как, по ее словам, "у нее нет такого права". Однако она подчеркнула, что места, где она работала, стали "значительно лучше".

Ранее "Страна" сообщала, что к отставке Йованович, кроме Луценко и Шокина причастны коррумпированные Холодницкий и Кулик.

Также мы рассказывали, что экс-посол Йованович рассказала Конгрессу об "информаторе" Авакове, Луценко и Джулиани.