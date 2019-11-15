Высший антикоррупционный суд избрал бывшему заместителю министра культуры Виктории Лесничей, подозреваемой в получении неправомерной выгоды, меру пресечения в виде ареста на два месяца с альтернативой залога в размере 576 тысяч гривен. Об этом сообщается на странице ВАКС в соцсети.

"Сегодня, 15 ноября, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-заместителю министра культуры в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой залога в размере 300 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц - 576 300 грн", - говорится в сообщении.

Действия подозреваемой квалифицированы по ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.2 ст.27 ч.4 ст.369 Уголовного кодекса Украины.

"По версии следствия, экс-заместитель Министра культуры вместе с руководительницей Департамента Офиса Президента Украины и еще одним соисполнителем требовали от физического лица 300 000 долларов США неправомерной выгоды за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины". 12 ноября их задержали после получения первого транша в сумме 150 000 долларов США", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, как чиновница Офиса президента, работавшая при четырех главах государства, погорела на одной взятке.

Также мы сообщали, что в Киеве задержали работницу НБУ при получении взятки в $15 000.